Cassino in lutto per Giuseppe Savelli commozione ai funerali dell’82enne morto dopo l’incidente
Cassino si prepara a salutare Giuseppe Savelli, 82 anni, morto dopo un incidente stradale avvenuto domenica lungo via Sferracavalli. L’uomo è deceduto dopo due giorni di ricovero in ospedale. La comunità si stringe nel dolore e si appresta a partecipare ai funerali.
Una comunità intera si prepara a dare l’ultimo saluto a Giuseppe Savelli, il pensionato di 82 anni morto domenica dopo due giorni di ricovero in ospedale a seguito del drammatico incidente stradale avvenuto a Cassino lungo via Sferracavalli.I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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