Cassino in lutto morto Giuseppe Savelli ferito nel terribile incidente di via Sferracavalli
Un pensionato di 84 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Sferracavalli a Cassino, è deceduto questa mattina. L’uomo era stato ricoverato in seguito alle ferite riportate nell’incidente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida o viaggiava a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.
È morto questa mattina Giuseppe Savelli, il pensionato di 84 anni coinvolto nel grave incidente stradale verificatosi venerdì scorso lungo via Sferracavalli, a Cassino. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto: l’uomo era stato trasferito in una struttura ospedaliera della capitale, dove i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Setteponti Levante a Loro Ciuffenna.
Terribile incidente, auto si ribalta e finisce fuori strada. Un morto e un ferito graveUn grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Setteponti Levante, nel territorio di Loro Ciuffenna.