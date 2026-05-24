Cassino in lutto morto Giuseppe Savelli ferito nel terribile incidente di via Sferracavalli

Notizia in breve

Un pensionato di 84 anni, coinvolto in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso in via Sferracavalli a Cassino, è deceduto questa mattina. L’uomo era stato ricoverato in seguito alle ferite riportate nell’incidente. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida o viaggiava a bordo del veicolo coinvolto nel sinistro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.