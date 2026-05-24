Schianto fra due auto a Cassino dopo tre giorni di agonia muore Giuseppe Savelli

Notizia in breve

Un incidente tra due auto si è verificato a Cassino, provocando gravi ferite a un uomo. Dopo tre giorni di ricovero in ospedale, l’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita.