Schianto fra due auto a Cassino dopo tre giorni di agonia muore Giuseppe Savelli
Un incidente tra due auto si è verificato a Cassino, provocando gravi ferite a un uomo. Dopo tre giorni di ricovero in ospedale, l’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta o ferita.
Incidente stradale a Cassino, dopo tre giorni di agonia muore Giuseppe Savelli: era rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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