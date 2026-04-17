A Aiello del Sabato, i Carabinieri hanno arrestato un giovane di 23 anni durante un controllo sul territorio. Durante l’operazione sono stati sequestrati droga, denaro contante e materiale utilizzato per lo spaccio. L’arresto è stato eseguito in seguito al rinvenimento di cocaina e hashish. La notizia si inserisce in un’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Ariano Irpino (AV), Carabinieri e scuole insieme con “Colorando”: legalità e ambiente tra arte e memoria dell’Albero di Falcone” Operazione dei Carabinieri ad Aiello del Sabato: arrestato un 23enne, sequestrati droga, contanti e materiale per lo spaccio durante un controllo sul territorio L’anomalo atteggiamento manifestato dai predetti ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire le verifiche e, all’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, è stato accertato che il ragazzo all’esterno dell’auto aveva appena ricevuto dal conducente tre involucri contenenti sostanze stupefacenti. Bloccati i due, la perquisizione è poi proseguita presso il domicilio del 23 enne dove appena giunti, il fratello ha gettato degli zaini dalla finestra provando a disfarsi dell’illecita sostanza.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aiello del Sabato (AV): bloccato con Cocaina e Hashish – 23enne arrestato dai Carabinieri

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