Inter campione ma ad Arezzo qualcuno chiede | Sì bravi… ma con l’Alberoro reggevano?

L’Inter ha conquistato il suo 21° scudetto, celebrato con entusiasmo anche ad Arezzo, dove i tifosi nerazzurri si sono radunati per festeggiare. La vittoria ha portato a una grande festa pubblica, con cori e bandiere che riempiono le strade. La squadra ha concluso il campionato con una serie di risultati positivi, consolidando il suo successo e alimentando l’entusiasmo tra i sostenitori presenti in città.

L’Inter fa ventuno! Scudetto nerazzurro e festa grossa pure ad Arezzo AREZZO- L’Inter ha vinto il 21° scudetto e anche ad Arezzo i tifosi nerazzurri festeggiano come se Via Roma fosse improvvisamente diventata piazza Duomo. Bandiere, clacson, cori e fumogeni: mancava solo Lautaro che ordinava un caffè in Piazza Grande. Ma tra un “Forza Inter” e un clacson sparato davanti al semaforo, non sono mancati i commenti dei tifosi dell’Arezzo, che hanno seguito la scena con il consueto entusiasmo misurato. “Bravi eh, per carità,” dice un tifoso amaranto, “però voglio vedelli una domenica alle 14:30 col campo pesante e l’arbitro che un fischia nulla. Lì si vede la vera grande squadra.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Inter campione, ma ad Arezzo qualcuno chiede: “Sì, bravi… ma con l’Alberoro reggevano?” Notizie correlate D’Aversa prima di Torino Inter: «Affrontiamo i futuri campioni, ma vogliamo misurarci con i più bravi»di Alberto PetrosilliD’Aversa, tecnico del Torino, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro l’Inter: le sue dichiarazioni a Sky... Mengo, tra musica e conti: ad Arezzo qualcuno comincia a fare due domandeConti da bar, senza calcolatrice Arezzo – Cominciano a girare i primi nomi per il Men/go di luglio — Subsonica, Motta, Ditonellapiaga, i Cani, IDLES... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Niente scudetto questo weekend. Ma l'Inter può essere campione il prossimo turno anche senza giocare; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto | Le combinazioni. L'Inter è campione d'ItaliaAll'80' INTER-Parma 2-0!! Rete di Henrikh Mkhitaryan! Raddoppia l'inter con Mkhitaryan che deve solo appoggiare in porta sull'assist delizioso di Lautaro Martinez che galleggia sulla linea del fuorig ... ansa.it L’Inter è campione d’Italia! Thuram+Mkhitaryan: 2-0 al Parma, subito scudetto per ChivuBastava un pareggio, ma l’Inter regala a San Siro la ciliegina sulla torta di una vittoria. La squadra di Cristian Chivu si laurea campione d’Italia,. tuttomercatoweb.com È grande festa a San Siro: le immagini dell’Inter campione d’Italia. I nerazzurri hanno conquistato il ventunesimo Scudetto battendo 2-0 il Parma Calcio 1913 Foto Rosito #DiMarzio #Inter #SerieA #Scudetto - facebook.com facebook L' @Inter è CAMPIONE D'ITALIA #InterScudetto x.com