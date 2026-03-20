Gomez chiede le dimissioni di Delmastro e avverte che, se non dovessero arrivare, il gesto di Fratelli d’Italia rappresenterebbe un segnale negativo. Secondo lui, la criminalità organizzata potrebbe approfittarne. Gomez afferma anche che milioni di persone voteranno Sì, ma sostiene che molte persone poco affidabili condivideranno la stessa scelta.

”È vero che milioni di persone perbene voteranno Sì, ma è altrettanto vero che tutti i mascalzoni – o quasi – faranno lo stesso”. Lo ha detto il direttore de ilFattoQuotidiano.it e condirettore del Fatto, Peter Gomez, ospite del programma “Battitori liberi” di Cusano Media Play, commentando la “discesa in campo” per il Sì di Davide Lacerenza, l’ex titolare della Gintoneria fresco di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi (dopo essere stato arrestato nel marzo del 2025 per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ). “Abbiamo un precedente storico che ce lo dice” ha raccontato Gomez. “Nel 1987 si votò, in seguito al caso Tortora, il referendum per la responsabilità civile dei magistrati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Gomez: “Si deve dimettere subito. In caso contrario FdI dà segnale devastante, la criminalità organizzata si sfrega le mani”

Articoli correlati

Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte...

Il caso Albanese. Berlino come Parigi: "Si deve dimettere"Dopo Parigi, anche Berlino ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese (foto), relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi...

Una selezione di notizie su Caso Delmastro

Temi più discussi: Caso Delmastro: le opposizioni chiedono chiarimenti sui rapporti con i Caroccia; Delmastro sullo scoop del Fatto: Quando ho scoperto che la mia socia era figlia di Caroccia ho lasciato la società; Caso Delmastro, FdI in imbarazzo: Arianna Meloni parla di 'gogna mediatica'; Conte sul caso Delmastro: Meloni lo faccia dimettere. La riforma serve per proteggersi dalle inchieste.

Cosa sappiamo sul caso Delmastro, cosa è successo e perché il sottosegretario rischia il posto (anche se la Meloni lo difende)Cosa sappiamo sul caso Delmastro, cosa è successo e perché il sottosegretario rischia il posto (anche se la Meloni lo difende) ... blitzquotidiano.it

Caso Delmastro, Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e difende: Mafia m***aGiorgia Meloni nega le richieste di dimissioni delle opposizioni per il caso Delmastro, socio per un anno della figlia di un condannato per mafia ... virgilio.it

Lo scontro sul referendum si sposta sul caso che tira in ballo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e i suoi presunti affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per reati di mafia nell'ambito di una indagine sul clan Senese http - facebook.com facebook

Caso Delmastro, Lirio Abbate: "In società con la figlia di un prestanome di un boss" #lariachetira x.com