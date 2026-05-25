Una nuova perizia antropologica effettuata a Pavia ha stabilito che l’aggressione a Chiara Poggi durò tra i 15 e i 20 minuti. La dottoressa Cristina Cattaneo ha analizzato i resti e le tracce sul luogo del delitto, fornendo questa stima sulla durata dell’attacco. La perizia modifica le precedenti ipotesi sulla scena dell’omicidio e la sequenza dei fatti.

La nuova perizia antropologica forense condotta dalla dottoressa Cristina Cattaneo a Pavia riscrive la cinematica dell’omicidio di Chiara Poggi, indicando una durata dell’aggressione compresa tra i 15 e i 20 minuti. La Procura di Pavia ha avviato un approfondimento tecnico volto a verificare la validità delle precedenti ricostruzioni del delitto. I consulenti nominati dal dottor Fabio Napoleone hanno presentato nuovi elementi che mettono in discussione le conclusioni tratte durante l’autopsia originale. La relazione della dottoressa Cattaneo analizza la dinamica dei colpi inflitti alla vittima e la sua capacità di reagire durante l’attacco. La nuova analisi sulla capacità di reazione della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Poggi, nuova perizia: l’aggressione durò tra i 15 e i 20 minuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Omicidio Poggi, la ricostruzione della dinamica dellaggressione

Notizie e thread social correlati

Garlasco, la perizia Cattaneo: "Colluttazione tra Chiara Poggi e il suo assassino durata non più di 15-20 minuti"Nella vicenda di Garlasco, la perizia dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo indica che la colluttazione tra Chiara Poggi e l’assassino sarebbe...

“Chiara Poggi è morta tra i 15 e i 20 minuti dopo l’inizio dell’aggressione”: la consulenza di Cristina CattaneoSecondo una consulenza affidata alla procura, Chiara Poggi è deceduta tra i 15 e i 20 minuti dall'inizio dell'aggressione.

Temi più discussi: Caso Garlasco, domani nuove consulenze: difesa di Sempio vuole smontare le accuse della Procura; Garlasco, Pasquale Bacco a Ignoto X: Chiara Poggi morta tra le 11 e le 11.30; Delitto di Garlasco, Alberto Stasi davanti ai pm: le parole su Andrea Sempio e Marco Poggi; Ore 14 Sera, ancora misteri a Garlasco: la verità sui capelli neri nel lavandino di casa Poggi.

#Garlasco La perizia Dal Checco: Chiara Poggi vide il video di Sempio il 7 Agosto. A quasi vent'anni dal delitto di Garlasco, il giallo sull'omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di un tassello che potrebbe riscrivere parte della narrazione processuale. Al centro x.com

Garlasco, la famiglia Poggi: Stasi resta colpevole, Sempio non c'entra reddit

Garlasco in Tv, la difesa di Sempio esclude compatibilità con l'impronta in casa Poggi. Cataliotti: Non eravamo preparati agli audioNella puntata di Dentro la Notizia di giovedì 21 maggio 2026 è intervenuto l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, per svelare le prossime mosse ... libero.it

Garlasco, nuova perizia sull’impronta 33: la tesi del sudore riapre il caso LinarelloImpronta 33 a Garlasco, nuovo scontro tecnico tra consulenti L’impronta 33, rilevata nel 2007 dai Ris sulla parete destra del disimpegno dove fu trova ... assodigitale.it