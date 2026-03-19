L’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è stata rinviata e la nuova data non è ancora stata stabilita. L’imputato, Louis Dassilva, dovrà presentarsi di nuovo in tribunale. La decisione di spostare l’esame è stata presa oggi a Rimini, senza indicare le motivazioni specifiche del rinvio.

Rimini, 19 marzo 2026 – Slitta l’udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, che vede come protagonista l’unico imputato Louis Dassilva. In un primo momento il suo esame era previsto per lunedì prossimo, invece è stato calendarizzato davanti alla Corte d'Assise il 13 aprile prossimo. L’udienza di lunedì. Al posto di Dassilva, per lunedì sono stati convocati dal pm Daniele Paci due poliziotti della squadra mobile che hanno eseguito le indagini in via del Ciclamino fin dal momento del ritrovamento del cadavere dell’ex infermiera 78enne, nel vano scala del garage. Con loro si concludono i testi della Procura, dopodiché si inizierà con quelli delle parti civili per proseguire con i testi e consulenti della difesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, rinviato l’esame dell'imputato Louis Dassilva: la nuova data e il motivo

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