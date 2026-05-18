È stato richiesto l'ergastolo per Louis Dassilva nel procedimento legale legato alla morte di Pierina. La vittima era descritta come una donna energica e molto amata in famiglia, senza nemici e con una vita tranquilla. La sua morte è avvenuta in circostanze violente, con testimonianze che parlano di un'esperienza di grande terrore prima del decesso. La procura ha presentato le proprie richieste in vista della prossima udienza davanti al tribunale.

"Pierina era una donna energica, amorevole collante della famiglia, non aveva nemici e non meritava di morire urlando terrorizzata". È quanto affermato dal pubblico ministero di Rimini, Daniele Paci, in apertura della requisitoria a carico di Louis Dassilva iniziata lunedì in corte d'Assise. L'uomo è accusato dell'omicidio della 78enne Pierina Paganelli. La donna è stata uccisa nel garage del complesso abitativo dove viveva in via del Ciclamino, a Rimini, la sera del 3 ottobre 2023 con 29 coltellate e, per l'omicidio, il pm ha chiesto per l'uomo la pena dell'ergastolo. Pm: urla di Pierina "stimolo e forza" per scoprire la verità Le urla strazianti della vittima, ha sottolineato il pm sono state "lo stimolo e la forza" per scoprire chi le ha fatto tanto male. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caso Pierina, chiesto l'ergastolo per Louis Dassilva

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Caso Pierina Paganelli, il giallo del movente e la posizione di Louis Dassilva

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