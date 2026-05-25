Durante una festa a Stromboli, le forze dell'ordine sono intervenute interrompendo l'evento. Tra i presenti, alcune celebrità, tra cui un noto musicista, hanno mostrato sorpresa e disagio. Le autorità hanno eseguito controlli e verifiche di routine, senza riferimenti a denunce o sanzioni immediatamente associate. Le star hanno lasciato l’isola poco dopo l'intervento, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche sulla situazione. La festa era stata organizzata senza autorizzazioni ufficiali.

Come hanno reagito Mike Jagger e le altre star presenti alla festa organizzata a Stromboli e interrotta dalle forze dell’ordine . Mike Jagger e le altre star presenti alla festa organizzata a Stromboli l’hanno presa con signorilità e quando hanno imposto loro di far cessare la musica della con la quale si stava celebrando la fine delle riprese del film “ Three incestuous sisters”, si sono sì meravigliati, ma non hanno fatto una piega e hanno rispettato la richiesta. Di tutt’altro avviso Brand Eolie e le oltre 100 aziende locali che danno lavoro a più di 1300 addetti che a questa fanno riferimento. “ Siamo davvero rammaricati per quanto è successo -dichiara il portavoce di Brand Eolie- e gli chiediamo scusa a nome dell’intera comunità eoliana. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Caso Mike Jagger: la reazione delle celebrità presenti a Stromboli

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Mick Jagger's Torrid Affair That Nearly Destroyed the Rolling Stones

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