Mick Jagger festeggia a Stromboli la fine delle riprese party interrotto dai carabinieri | Musica vietata il mercoledì

Il 22 maggio, sull’isola di Stromboli, una festa a cui partecipava anche Mick Jagger è stata interrotta dai carabinieri. La ragione dell’intervento risiede in una norma locale che vieta la musica il mercoledì. L’ex frontman dei Rolling Stones stava festeggiando la fine delle riprese quando le forze dell’ordine sono intervenute, interrompendo l’evento. La festa si svolgeva in un contesto privato, ma le autorità hanno fatto rispettare la legge vigente sull’isola.

A Stromboli il mercoledì la musica è vietata. Mick Jagger l’ha scoperto ieri sera, 22 maggio, quando la festa a cui stava partecipando è stata interrotta dai carabinieri a causa delle norme locali. Era il party di fine riprese di Three Incestuous Sisters, film diretto dalla regista Alice Rohrwacher. Il frontman e fondatore dei Rolling Stones quindi non era solo, ma nel locale erano presenti la stessa regista, la troupe e gli attori Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Jessie Buckley, Josh O’Connor, Isabella Rossellini. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, la musica veniva riprodotta a un volume ragionevole attraverso un piccolo altoparlante quando è stata interrotta dai carabinieri. 🔗 Leggi su Open.online

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