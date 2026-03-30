Confapi | Fusione di Padova Hall in Interporto operazione indispensabile

Confapi Padova ha commentato la decisione di procedere con la fusione tra Padova Hall e Interporto Padova Spa, definendola un'operazione necessaria. La discussione si è svolta nei consigli comunali e provinciali, che hanno approvato il piano di fattibilità dell'incorporazione, portando avanti questa iniziativa.

«Questa operazione s’ha da fare». Confapi Padova interviene nel dibattito che ha accompagnato il voto nei consigli comunali e provinciali sul piano di fattibilità della fusione per incorporazione di Padova Hall in Interporto Padova Spa. Un’operazione che si inserisce in un contesto complesso per la Fiera, caratterizzato da un disavanzo nell’ordine dei 3 milioni di euro nel 2025, in larga parte legato a dinamiche fisiologiche di bilancio come ammortamenti e oneri finanziari, a fronte della solidità economica di Interporto Padova, che presenta risultati positivi e un utile superiore ai 4 milioni di euro. Per l’Associazione delle piccole e medie imprese, si tratta di una scelta che va letta in chiave strategica e non come terreno di scontro politico. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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