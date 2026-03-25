A Seregno si è svolta un'ulteriore udienza riguardante la presunta fusione tra le aziende Aeb e A2a. La sessione si è tenuta in un’aula di dimensioni ridotte, al punto che alcuni avvocati non sono riusciti a trovare spazio all’interno. La causa riguarda l’indagine sulla possibile operazione di fusione sospetta tra le due società.

Seregno (Monza e Brianza), 25 marzo 2026 - Un'altra udienza, ma ancora nella stessa aula, talmente piccola che non tutti gli avvocati trovano posto a sedere, per il processo ripreso oggi al Tribunale di Monza sulla presunta fusione sospetta fra AEB e A2A, che tra gli imputati vede anche il sindaco di Seregno Alberto Rossi. "Così è impossibile svolgere l'attività difensiva", il commento di uno dei legali degli imputati, lui seduto ma impossibilitato a raggiungere una postazione dove appoggiare i fascicoli. Al banco dei testimoni, invece, uno degli uomini della Guardia di Finanza di Seregno che si sono occupati delle indagini, nate... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Presunta fusione sospetta tra Aeb e A2a, la nuova udienza è in un’aula così piccola che non tutti gli avvocati trovano posto

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