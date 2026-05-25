Caso di Dengue a Monza | scatta la disinfestazione
A Monza è stato segnalato un caso sospetto di Dengue, portando all'avvio di una disinfestazione straordinaria. L'intervento si svolgerà dal 25 al 27 maggio nelle zone intorno a via Tevere, nel quartiere di San. La misura è stata comunicata dal Comune tramite una nota ufficiale.
Torna l’incubo Dengue. A Monza un caso sospetto e scatta la disinfestazione straordinaria. Lo comunica il Comune con una nota: da oggi lunedì 25 maggio, fino a mercoledì 27 maggio è previsto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Tevere (nel quartiere di San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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