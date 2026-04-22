C' è un caso di virus Dengue in paese | a Crone scatta la mega disinfestazione

Un caso di virus Dengue è stato segnalato in paese, con particolare attenzione nella frazione di Crone. In risposta, il Comune ha avviato un’ampia operazione di disinfestazione per contenere il rischio di diffusione. A Idro, invece, è stata avviata una campagna di prevenzione a seguito di una possibile importazione del virus. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure preventive.

A Idro scatta la prevenzione: dopo la segnalazione di un possibile caso di Dengue “importata” nella frazione di Crone, il Comune ha deciso di intervenire senza perdere tempo. Stop al mercato settimanale del mercoledì e via libera a una disinfestazione su larga scala per contenere qualsiasi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Caso di virus Dengue in città, scatta la disinfestazione Virus Dengue, preoccupazione in Toscana. Scatta la disinfestazioneErano appena rientrati da un viaggio nel sud-est asiatico quando, tornati in Toscana, un uomo e una donna hanno accusato sintomi sospetti: malessere,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ? Disinfestazione urgente per un caso di febbre Dengue: ecco dove e quando; Disinfestazione delle zanzare, ecco i piccoli gesti quotidiani da adottare nella bella stagione; Nuovo caso di Dengue a Brescia: quando è prevista la disinfestazione; Caso accertato di febbre da Dengue in via Monte Suello: intervento di disinfestazione dal 14 al 16 aprile, le vie interessate e le norme da seguire. C'è un caso di virus Dengue in paese: a Crone scatta la mega disinfestazioneA Idro scatta la prevenzione: dopo la segnalazione di un possibile caso di Dengue importata nella frazione di Crone, il Comune ha deciso di intervenire senza perdere tempo. Stop al mercato ... bresciatoday.it Nuovo caso di Dengue in Italia, a Brescia scatta la disinfestazione. I rischi, le cure e le precauzioniPreoccupano le segnalazioni della malattia infettiva virale, trasmessa all’uomo dalla puntura di zanzare infette ... dilei.it Segnalato un caso di virus dengue ad Arezzo. Conclusa nelle prime ore di questa mattina la disinfestazione intorno all'ospedale san Donato e in un quartiere cittadino. Francesco Cutro - facebook.com facebook Idro, caso sospetto di Dengue: soppresso il mercato a Crone x.com