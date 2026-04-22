C' è un caso di virus Dengue in paese | a Crone scatta la mega disinfestazione

Da bresciatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un caso di virus Dengue è stato segnalato in paese, con particolare attenzione nella frazione di Crone. In risposta, il Comune ha avviato un’ampia operazione di disinfestazione per contenere il rischio di diffusione. A Idro, invece, è stata avviata una campagna di prevenzione a seguito di una possibile importazione del virus. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e adottando misure preventive.

A Idro scatta la prevenzione: dopo la segnalazione di un possibile caso di Dengue “importata” nella frazione di Crone, il Comune ha deciso di intervenire senza perdere tempo. Stop al mercato settimanale del mercoledì e via libera a una disinfestazione su larga scala per contenere qualsiasi.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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