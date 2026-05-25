Case vacanze inesistenti e carte clonate truffate 1600 persone per oltre 575 mila euro | 17 indagati

In tre anni, circa 1600 persone sono state coinvolte in una truffa che ha portato a perdite di oltre 575 mila euro. La frode si è basata su false prenotazioni di case vacanze e su pagamenti che permettevano di clonare le carte di credito delle vittime. Complessivamente, sono 17 le persone indagate in relazione a questa operazione.

False prenotazioni e pagamenti che consentivano di clonare le carte di credito Una maxi truffa che, nel giro di tre anni, è costata cara a circa 1600 persone. A mettere in pratica il sistema è stata una rete strutturata, con basi operative tra Anzio e Nettuno, che si portata a casa oltre mezzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Smantellato sodalizio di truffe online tra Anzio e Nettuno. 17 indagati

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