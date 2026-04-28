Furti e carte clonate tra Salerno e Battipaglia | quattro indagati

Quattro persone sono state indagate in relazione a furti e carte clonate tra Salerno e Battipaglia. I Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza che prevede misure cautelari personali. Le accuse rivolte agli indagati riguardano furto aggravato, uso indebito e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. L’indagine si concentra sui reati commessi nella zona tra le due città.

I Carabinieri della Stazione di Salerno Mercatello hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di quattro persone, indagate, a vario titolo, per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica. Per tre degli indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per un quarto soggetto è stato imposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte tra settembre e dicembre 2025 a seguito di numerose denunce, gli indagati avrebbero messo a segno una serie di furti ai danni di automobilisti tra Salerno e Battipaglia.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Furti e carte clonate tra Salerno e Battipaglia: quattro indagati Notizie correlate Tentano un furto in un'azienda agricola di Battipaglia vicino Salerno, quattro fermati dopo un inseguimentoQuattro cittadini extracomunitari sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso presso un’azienda agricola. Arrestato in flagranza: 2.500 litri rubati con carte clonateUn giovane di ventidue anni è stato arrestato in flagranza mentre tentava di sottrarre carburante da un distributore di Ausonia utilizzando carte... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terni: 23enne straniero arrestato per tentato furto in abitazione; Furto di gasolio (in parte rovesciato) in un deposito a Coldimosso di Susa, ladro individuato e denunciato; Migliori porta carte anti RFID: guida all’acquisto (2026); Noi Moderati Umbria: passaggio di consegne alla guida regionale da Toniaccini a Girlanda. Reati reiterati e carte clonate: 45enne agrigentino finisce ai domiciliariNuovo provvedimento restrittivo per un uomo di 45 anni originario di Canicattì e residente a Camastra, arrestato dai carabinieri della Compagnia di Licata in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Trib ... scrivolibero.it Fa benzina con carte aziendali clonate, denunciato un uomoHa fatto benzina a Trento per undici volte con delle carte aziendali clonate ma è stato scoperto dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Cavalese. I fatti risalgono al marzo 2024: ... rainews.it Questa notte è toccato all’oreficeria Grammatica ad Aversa in piazza Fuori Sant’Anna ad essere svaligiato dalla banda che sta terrorizzando praticamente ogni notte i commercianti aversani con punte anche fi tre furti a notte. #aversa #furto #gioielleria facebook Sono 10 gli arresti per reati predatori messi a segno dalla Polizia di Stato in diversi quadranti della Capitale. Nel quartiere Prenestino, un raid ai danni di istituti scolastici, con furti di generi alimentari dalle mense, si è concluso con l’intervento degli agenti e il r x.com