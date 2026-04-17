Il sindaco di New York ha annunciato un aumento della tassa sulle seconde case, colpendo principalmente i proprietari più ricchi. La decisione ha suscitato reazioni di protesta tra gli investitori immobiliari, che si trovano di fronte a una maggiore pressione fiscale. La misura fa parte di un insieme di politiche adottate dall’amministrazione cittadina per ridistribuire le risorse e aumentare le entrate comunali. La novità riguarda esclusivamente il mercato immobiliare della città statunitense.

Anche i ricchi piangono, a New York. Anzi, solo i ricchi, visto che il sindaco socialista, Zohran Mamdani, li ha letteralmente presi di mira, nel segno della filosofia punitiva della sinistra contro chi investe i propri risparmi in beni immobili. La sua fedelissima, la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, aveva annunciato che avrebbe sostenuto una nuova sovrattassa sui cosiddetti pied-a’-terre a New York City, Mamdani ha pubblicato sui social un video in cui ha celebrato il traguard o. “Vi avevo detto che avremmo tassato i ricchi, ora lo faremo”, ha detto. Il provvedimento riguarderà la seconda casadel valore sopra cinque milioni di persone che non vivono a New York, ma hanno scelto di andarsene da un’altra parte per pagare meno tasse.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tassa sulle seconde case, arriva la stangata “rossa” del sindaco di New York Mamdani. I ricchi piangono, per ora solo in America

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