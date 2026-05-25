In Italia si sta preparando un grande trasferimento di ricchezza immobiliare, con un valore stimato di circa 2.700 miliardi di euro. Si tratta di un passaggio generazionale che coinvolge principalmente case ereditate da persone oltre i 70 anni. Questo cambiamento si prevede nei prossimi anni, portando a un trasferimento di proprietà tra le generazioni più anziane e le più giovani.

L’Italia si prepara ad affrontare uno dei più grandi passaggi generazionali della ricchezza immobiliare degli ultimi decenni. Nei prossimi anni una parte consistente delle abitazioni cambierà proprietario attraverso successioni ed eredità, coinvolgendo soprattutto gli immobili acquistati o costruiti dalle generazioni nate tra il secondo dopoguerra e gli anni Sessanta. Secondo un’elaborazione di Scenari Immobiliari su dati Agenzia delle Entrate e Istat, nel Paese ci sono circa 26 milioni di proprietari di casa. La parte più rilevante del patrimonio immobiliare è concentrata nelle mani degli over 70, che detengono immobili per un valore superiore ai 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Case ereditate dagli over 70, in arrivo il maxi passaggio da 2700 miliardi di euro in Italia

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