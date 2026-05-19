Il primo ministro di un grande paese asiatico sta portando avanti un tour europeo che include anche tappe in Medio Oriente. Il viaggio si svolge attraverso vari paesi, partendo dagli Emirati Arabi Uniti, passando per l’Italia e arrivando in Svezia. Le visite mirano a consolidare accordi commerciali già sottoscritti e a cercare soluzioni alla crisi energetica che interessa gran parte dell’Asia. Il viaggio si inserisce in un quadro di incontri ufficiali e negoziati con leader di diversi paesi.

Un viaggio in Europa, passando dal Medio Oriente, per rafforzare i legami commerciali, dare seguito agli accordi già siglati e mitigare la crisi energetica che ha colpito in maniera durissima quasi tutta l’Asia. Narendra Modi ha effettuato una trasferta istituzionale verso Ovest in un momento delicatissimo per l’ India, alle prese con misure di austerity che vanno dal risparmio del carburante alla riduzione delle importazioni di oro per risparmiare valuta estera. Il motivo di una simile cura è presto detto: l’impennata dei prezzi dell’energia che ha spinto Delhi a rivedere le proprie priorità quotidiane. “Nella situazione attuale dobbiamo dare grande importanza al risparmio di valuta estera “, ha dichiarato Modi prima di lasciare il Paese che, dati alla mano, è il terzo importatore e consumatore di petrolio al mondo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dagli Emirati alla Svezia via Italia: cosa c’è da sapere sul maxi tour di Narendra Modi

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