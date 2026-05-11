In arrivo in Italia 70 universitari palestinesi riaperti i corridoi da Gaza | Conserveranno la borsa di studio
Dopo diversi mesi di chiusura, i corridoi universitari con Gaza sono stati riaperti, permettendo l’arrivo di settanta studenti palestinesi in Italia. Questi studenti manterranno le borse di studio già assegnate, anche durante il periodo di interruzione. L’arrivo è previsto nelle prossime settimane, segnando il ritorno delle attività di studio tra i due territori. Non sono stati comunicati dettagli sui percorsi di viaggio o le modalità di ingresso nel paese.
Settanta studentesse e studenti palestinesi arriveranno in Italia grazie alla riapertura dei corridoi universitari dopo mesi di stop. Il prorettore di Milano, Stefano Simonetta, a Fanpage.it: "L'anno accademico è molto avanzato, ma sono riusciti a conservare la borsa".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Nuova missione della Flotilla per Gaza, pronte a salpare 70 imbarcazioni: “Il genocidio continua”La Global Sumud Flotilla torna in mare: da Augusta sono pronte a salpare circa 70 imbarcazioni con oltre mille attivisti da tutto il mondo,...
“Una sostanza usata nella plastica associata alla morte di oltre 70.000 neonati”: lo studio su The LancetUno studio del NYU Langone Health, negli Stati Uniti, ha rilevato come gli ftalati, additivi utilizzati in molti prodotti in plastica, potrebbero...
Argomenti più discussi: Meteo, settimana instabile sull’Italia. Ecco dove e quando pioverà; Sole addio, dopo il 1 maggio torna la pioggia: quando e dove, le previsioni meteo; Meteo Italia, in arrivo nuove scorribande di maltempo; Meteo: Nuvole di Sabbia del Deserto verso l'Italia, sono in arrivo le Piogge Sporche. Gli aggiornamenti.
? #Roma, #Friedkin in arrivo in Italia per risolvere le questioni legate al DS e a #Dybala #ASRoma x.com
Piogge e temporali in arrivo, sull'Italia torna il maltempo: le previsioni meteo. facebook
Legend in The Mist è in arrivo in italiano! reddit
In arrivo in Italia 70 universitari palestinesi, riaperti i corridoi da Gaza: Conserveranno la borsa di studioSettanta studentesse e studenti palestinesi arriveranno in Italia grazie alla riapertura dei corridoi universitari dopo mesi di stop ... fanpage.it