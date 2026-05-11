In arrivo in Italia 70 universitari palestinesi riaperti i corridoi da Gaza | Conserveranno la borsa di studio

Dopo diversi mesi di chiusura, i corridoi universitari con Gaza sono stati riaperti, permettendo l’arrivo di settanta studenti palestinesi in Italia. Questi studenti manterranno le borse di studio già assegnate, anche durante il periodo di interruzione. L’arrivo è previsto nelle prossime settimane, segnando il ritorno delle attività di studio tra i due territori. Non sono stati comunicati dettagli sui percorsi di viaggio o le modalità di ingresso nel paese.

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