Cascine un' altra donna denuncia una molestia dall' uomo in bicicletta
Un'altra donna ha denunciato di essere stata molestata da un uomo in bicicletta. Secondo la sua testimonianza, l'uomo si è avvicinato in sella alla bicicletta, passando a velocità sostenuta, e le ha dato una pacca sul sedere. L’episodio si è verificato in un'area pubblica e la donna ha deciso di sporgere denuncia. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle indagini o sull’identità dell’uomo.
Si è avvicinato in sella alla sua bicicletta sfrecciando in velocità e ha individuato la donna per poi sferrarle una violenta pacca sul sedere. Stessa dinamica, vittima diversa. Ancora una donna ha segnalato l’uomo che, da qualche mese, viene avvistato alle Cascine. L’episodio, come riportato da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Un'altra donna molestata al parco delle Cascine. "Mi ha raggiunta in bici e toccata"
Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da EpsteinUna donna italiana di 50 anni, residente negli Stati Uniti, è scomparsa il 22 aprile scorso a New York.
Argomenti più discussi: L’incubo delle Cascine. Un’altra donna molestata: Sono ancora sotto choc; Tentato femminicidio: chiesti otto anni per Salvatore Panzica; Contributi a Fondo Perduto: Come Funzionano e Requisiti; Abc Solettificio Manetti, ok così. San Vincenzo costretto alla resa.
L’incubo delle Cascine. Un’altra donna molestata: Sono ancora sotto chocEnnesimo palpeggiamento nel parco: caccia a un ciclista travisato. La vittima stava correndo ed è stata colpita. È il terzo caso in poche settimane. msn.com
Un'altra grande settimana cinematografica, eventi, novità e film al boxoffice! #cittadibiella #biella #michael #ildiavolovesteprada2 #themandalorianandgrogu facebook