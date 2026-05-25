Cascine un' altra donna denuncia una molestia dall' uomo in bicicletta

Notizia in breve

Un'altra donna ha denunciato di essere stata molestata da un uomo in bicicletta. Secondo la sua testimonianza, l'uomo si è avvicinato in sella alla bicicletta, passando a velocità sostenuta, e le ha dato una pacca sul sedere. L’episodio si è verificato in un'area pubblica e la donna ha deciso di sporgere denuncia. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle indagini o sull’identità dell’uomo.