Una donna italiana di 50 anni, residente negli Stati Uniti, è scomparsa il 22 aprile scorso a New York. Originaria della provincia di Padova, la donna non ha più dato notizie di sé e risulta irreperibile. In passato, aveva denunciato una molestia legata a una persona coinvolta in un noto caso giudiziario.

Una donna di 50 anni originaria della provincia di Padova e residente negli Stati Uniti è scomparsa. Elisabetta Tai Ferretto, questo il suo nome, è irreperibile e non dà notizie di sé dallo scorso 22 aprile. Alcuni anni fa la donna, ex modella, aveva denunciato un tentativo di molestia sessuale subito da parte di Jeffrey Epstein, il miliardario condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni morto suicida in carcere nel 2019. A ricostruire la vicenda è Il Mattino di Padova, secondo cui il fascicolo è nelle mani del Ministero degli Esteri, che si sarebbe già messo in contatto con le autorità statunitensi. Originaria del Comune di Montagnana, Tai Ferretto ha avuto contatti costanti e quotidiani con la sua famiglia d’origine, che vive in Italia.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da Epstein

Notizie correlate

Scomparsa cittadina italiana che denunciò Epstein: l’ultimo contatto di Elisabetta Ferretto coi famigliari risale ad aprileÈ dal 22 aprile che i famigliari non ricevono più sue notizie e per questo hanno presentato denuncia di scomparsa alla Procura di Rovigo, che ha...

Mistero a New York: la Procura cerca la donna che denunciò Epstein? Cosa scoprirai Cosa ha scatenato la sparizione dopo la sua denuncia a Epstein? Come è possibile che i canali diplomatici siano già stati attivati?...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Modella di Montagnana sparita a New York, fu vittima delle molestie di Epstein; Padovana sparita nel nulla a New York, Elisabetta Tai fu molestata da Epstein; Elisabetta è sparita nel nulla; Romina Power, chi è Ylenia Carrisi: età, vita e la misteriosa scomparsa della figlia.

Donna italiana scomparsa a New York: denunciò una molestia da EpsteinUna donna di 50 anni originaria della provincia di Padova e residente negli Stati Uniti è scomparsa. Elisabetta Tai Ferretto, questo il suo nome, è irreperibile e non dà notizie di sé dallo scorso 22 ... tpi.it

L’italiana Elisabetta Ferretto scomparsa a New York, la 50enne in passato aveva denunciato gli scandali di EpsteinL'italiana Elisabetta Ferretto scomparsa a New York, la 50enne in passato aveva denunciato gli scandali di Epstein ... blitzquotidiano.it

Madre e figlia conquistano il red carpet di New York: il rosso rubino di Chanel per Nicole, il romanticismo in rosa e lilla per il debutto fashion di Sunday Rose x.com

Una vetrina di star a New York per un evento mondano a scopo benefico, il Met Gala. Tra look improbabili e costi esorbitanti. Ma a tenere banco sono soprattutto le proteste contro Bezos: i suoi dipendenti denunciano le condizioni di lavoro in Amazon. - facebook.com facebook