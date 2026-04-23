Un' altra donna molestata al parco delle Cascine Mi ha raggiunta in bici e toccata

Un episodio di molestia si è verificato nel parco delle Cascine il 12 aprile. Una donna di 35 anni, che stava passeggiando con la figlia di quattro mesi, ha riferito di essere stata inseguita da un uomo in bicicletta. Secondo quanto raccontato, l’uomo si sarebbe avvicinato e avrebbe toccato la donna. La vicenda è stata riportata da fonti locali e si aggiunge ad altri episodi simili nella stessa area.

Ancora una molestia al parco delle Cascine. Il 12 aprile scorso, come raccontato da FirenzeToday, una giovane mamma di 35 anni è stata inseguita da un uomo in bicicletta mentre passeggiava con la figlia di quattro mesi. Ora, a distanza di qualche giorno, emerge una seconda segnalazione. Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Al Parco delle Cascine tornano le Fiere QuaresimaliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Fiera del Primo Maggio al Parco delle CascineDa oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Incubo al parco, mamma molestata da un ciclista. Ha puntato il passeggino; Terrore alle Cascine: ciclista mascherato molesta e filma le vittime. Molesta donne e le filma con la GoPro. Ciclista mascherato semina il panico: Seguita e palpeggiata alle CascineLa denuncia di una madre di 35 anni: Ero col passeggino. Venti minuti prima è successo a un’altra ragazza ... msn.com