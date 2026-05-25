Un uomo è stato fermato in scooter a Casandrino mentre trasportava 1600 euro e materiale elettorale, tra cui schede fac-simile. Durante il controllo, sono stati sequestrati i soldi e il materiale. Le forze dell'ordine hanno denunciato l’uomo per possesso di schede elettorali non ufficiali e per aver circolato con denaro in modo sospetto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’intervento.

Circolavano in scooter con soldi e schede elettorali fac-simile per le strade di Casandrino. Un uomo è stato denunciato e 1600 euro sono stati sequestrati. Tutto è iniziato quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano hanno saputo che due individui in sella due scooter percorrevano le strade di Casandrino interferendo con le attività elettorali. I militari dell'Arma si sono messi alla ricerca dei due e hanno fermato un 39enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di 1.600 euro in contanti e di materiale di propaganda elettorale (fac-simile di schede elettorali e volantini). 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casandrino, fermati in scooter con 1600 euro e materiale elettorale: scattano sequestro e denuncia

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