Carne senza tracciabilità in macelleria | scattano sequestro e denuncia per il titolare

In una macelleria sono stati sequestrati carne priva di tracciabilità e conservata in modo irregolare. Il titolare dell’attività è stato denunciato per le violazioni riscontrate durante i controlli. Sono state contestate anche altre infrazioni di natura amministrativa e penale, legate alla gestione e alla conservazione dei prodotti alimentari. Le autorità hanno seguito le procedure previste per questi casi.

Carni prive di tracciabilità e conservate in modo irregolare, oltre a diverse violazioni amministrative e penali. È quanto emerso nel corso di un controllo effettuato in una macelleria di Agrigento, gestita da uno straniero, dagli agenti della sezione commerciale della polizia locale. L’ispezione rientra in un’attività mirata alla verifica delle autorizzazioni e al rispetto delle norme in materia di sicurezza e condizioni igienico sanitarie all’interno degli esercizi che operano nel settore alimentare. L’obiettivo è garantire la tutela dei consumatori ed evitare la vendita di prodotti mal conservati o privi delle informazioni obbligatorie sulla provenienza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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"Il fatto che sia così fuorimoda difendere il consumo di carne, in quest’era di nuovi eco-benpensanti, mi motiva ancora di più a fare mio e diffondere un messaggio che, lo ripeto, non viene quasi mai dato". #Auguri a @AndreaBertaglio, nato nel 1979. @Edizioni x.com