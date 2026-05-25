Casale di Scodosia parte il secondo mandato di Marcello Marchioro

Marcello Marchioro è stato riconfermato sindaco di Casale di Scodosia con il 46,07% dei voti, equivalenti a 1.101 preferenze. Questa è la seconda volta che ricopre l’incarico nel comune.

È con il 46,07% dei consensi e 1.101 voti che Marcello Marchioro viene riconfermato sindaco di Casale di Scodosia.Il primo cittadino uscente, sostenuto dalla lista di centrodestra “Ambiente Lavoro Salute Casale”, supera Renzo Gaffo di “Noi in movimento”, secondo con il 34,85%, e Giorgio Rizzi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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