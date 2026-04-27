A Milano, un ex senatore di Forza Italia e la sua moglie sono stati rinviati a giudizio nell’ambito di un procedimento riguardante presunte donazioni di circa 42 milioni di euro. Le somme, secondo le accuse, sarebbero state trasferite tramite otto bonifici dal leader politico coinvolto. La vicenda riguarda le relazioni finanziarie tra l’ex parlamentare e l’ex premier, al centro di un’indagine giudiziaria.

Sono stati mandati a processo a Milano, l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per la vicenda delle presunte donazioni per circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. A deciderlo è stata oggi la gup Giulia Marozzi. La prima udienza si terrà il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione. Nel marzo 2025 il caso era stato trasferito da Firenze a Milano per competenza territoriale in base a una eccezione sollevata dai difensori Francesco Centonze e Filippo Dinacci.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Marcello Dell'Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi

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