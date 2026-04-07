Ad Avellino il weekend parte con il live di Marcello Apicella

Venerdì 10 aprile, presso l’Agapè Lounge & Bistrot, si terrà un concerto di Marcello Apicella con un quartetto. L’evento combina musica dal vivo, un’atmosfera raffinata e cucina d’autore. L’ingresso è previsto per la serata di apertura del weekend, offrendo agli ospiti un’esperienza musicale ed enogastronomica. La serata promette di unire energia ed eleganza in un locale di Avellino.

Il weekend di Agapè Lounge & Bistrot apre con la musica dal vivo. Venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 20.30, il palco di via Aldo Pini 10 ad Avellino ospita Marcello Apicella Full Band, una formazione capace di unire energia e raffinatezza in un’unica performance. Sul palco con Marcello Apicella saliranno Raffaele Capolupo, Orazio Aurilia e Massimo Buonavita: un quartetto che promette una serata di sonorità autentiche e atmosfera ricercata. La musica si accompagna ai drink d’autore e alla cucina del bistrot, per chi non vuole rinunciare né allo stile né al gusto. Per partecipare è consigliata la prenotazione del tavolo: si può chiamare o scrivere al numero 347 5412093 oppure visitare il sito loungeagape. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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