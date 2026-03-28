Un nuovo progetto mira a sviluppare piante con caratteristiche “robotiche” in grado di produrre energia simile ai pannelli solari e assorbire lo smog dall’atmosfera. Queste piante sono state progettate per integrare funzioni tecnologiche con processi biologici, superando il ruolo tradizionale dell’albero come semplice organismo naturale. La ricerca si concentra sulla creazione di piante con capacità energetiche e di miglioramento ambientale.

In principio era l’albero, simbolo immutabile di natura, radicato nel tempo e nel ciclo della vita. Oggi, è divenuto qualcosa di più di un organismo naturale. Almeno nei laboratori, le piante stanno cambiando identità e funzione divenendo qualcosa di diverso – esseri viventi trasformati in piattaforme tecnologiche. Le chiamano piante bioibride: organismi che combinano elementi biologici, quelli della stessa pianta, con componenti tecnologici quali, per esempio, nanoparticelle. In questo modo, funzioni naturali come fotosintesi, crescita, sensibilità agli stimoli ambientali vengono potenziate da elementi ingegnerizzati, senza alcun intervento sul Dna. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Natura «robotica»: il progetto delle piante che producono energia come pannelli solari (e mangiano lo smog)

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