Casa della Salute Pablo Lega all’attacco | Servizi allontanati dai quartieri disagi per anziani e fragili
La Lega ha espresso preoccupazione per lo spostamento della Casa della Salute Pablo, sottolineando che i servizi sono stati allontanati dai quartieri e ciò ha causato disagi a anziani e persone fragili. Da mesi vengono segnalati rischi legati a questa decisione, e ora i cittadini si trovano a vivere le conseguenze di questa scelta. La questione riguarda principalmente l’accessibilità ai servizi sanitari per le fasce più deboli della popolazione.
“Da mesi denunciamo i rischi dello spostamento della Casa della Salute Pablo e oggi molte preoccupazioni dei cittadini stanno diventando realtà. Per tanti anziani e persone fragili raggiungere servizi che prima erano sotto casa è diventato più complicato”.Con queste parole il consigliere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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