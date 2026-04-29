Casa della Comunità Pablo | ecco tutte le novità e i potenziamenti nei servizi

Da metà maggio, la Casa della Comunità Pablo trasferisce la propria sede al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di Parma. L’ente introduce nuovi servizi e potenzia quelli già disponibili, con l’obiettivo di offrire un’assistenza più qualificata in ambito sanitario e sociale. La riapertura segna un aggiornamento importante nell’erogazione delle prestazioni e nell’organizzazione degli interventi per la comunità locale.

Nuovi servizi, più qualificazione e potenziamento di quelli già presenti: si arricchisce di alcune novità l’offerta in ambito sanitario e sociale della Casa della Comunità Pablo, che dal 18 maggio aprirà nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma, una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Casa della Comunità al Pablo, Fiazza: "Tolto un servizio che funziona" Casa della Comunità Pablo, apertura il 18 maggio nella nuova sede al MaggioreLa Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Casa della Comunità Pablo, apertura il 18 maggio nella nuova sede al Maggiore; Comunicazione e stampa | Tornano gli incontri Stare bene… non solo a parole di Parma welFARE; Un'altra vittoria legale per i malati di Alzheimer ricoverati in struttura - Video; Nasce Arcipelago: da Monte Mario il progetto di governance policentrica per la Roma del futuro. La Casa della comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani al MaggioreLa Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’ospedale Maggiore. gazzettadiparma.it Nuovi spazi per la Casa della Comunità Valli Dolo, Dragone e Secchia Oggi abbiamo inaugurato nuovi ambienti alla Casa della Comunità che serve i territori di Montefiorino, Prignano, Frassinoro e Palagano. Un investimento di quasi 58mila euro, finanziat - facebook.com facebook