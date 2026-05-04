Casa della Salute dal Pablo al Maggiore | Non valutato l' impatto su 35 mila cittadini tra cui molti anziani

Nei giorni scorsi, l'Ausl Parma ha annunciato lo spostamento della Casa della Salute Pablo al Padiglione Cattani a partire dal 18 maggio. La decisione è stata comunicata senza una valutazione formale dell’impatto su circa 35 mila cittadini, tra cui molti anziani. Un'associazione locale ha commentato che questa scelta rappresenta un cambiamento senza aver ascoltato le esigenze del territorio e dei suoi abitanti.

"Con l’annuncio nei giorni scorsi da parte di Ausl Parma di spostamento della Casa della Salute Pablo al Padiglione Cattani dal prossimo 18 maggio - si legge in una nota di Nazione Futura di Parma - si consuma un percorso di cambiamento senza ascoltare le esigenze del territorio. Nei quartieri.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Casa della Salute Pablo, trasferimento al Cattani ancora fermo: “Scadenze disattese e nessuna chiarezza ai cittadini"Il gruppo consiliare Vignali interviene sul mancato trasferimento della Casa della Salute Pablo al padiglione Cattani dell’Ospedale Maggiore di... Casa della Comunità Pablo, apertura il 18 maggio nella nuova sede al MaggioreLa Casa della Comunità Pablo aprirà il 18 maggio nella nuova sede al padiglione Cattani nell’area dell’Ospedale Maggiore di Parma. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Palombara Sabina; Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medica; Il padiglione Eiffel è la Casa della Salute. Presidio 24 ore su 24. Il comitato del Pablo consegna 1500 firme in Regione: Sullo spostamento della Casa della salute da via Savani la battaglia continuaLa protesta contro il trasferimento della Casa della Salute di via Savani arriva ufficialmente nel cuore delle istituzioni regionali. Questo pomeriggio, una delegazione del comitato cittadino ha depos ... gazzettadiparma.it Dalla salute alla comunità. E’ la Casa di via Fleming. C’è anche la guardia medicaDa domani la struttura si trasforma con l’assistenza domiciliare e altri servizi. Nel distretto di via Colombo restano il centro prelievi e il centro prenotazioni ... lanazione.it LA CASA DELLA SALUTE MOBILE A PALESTRINA Visite specialistiche e prevenzione, nell'articolo tutti i dettagli. - facebook.com facebook