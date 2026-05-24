Colpito con una cinghiata da una borseggiatrice in metro' finisce in ospedale

Un giovane di 19 anni, volontario per un comitato di sicurezza, è stato aggredito con una cinghiata da una donna sospettata di aver tentato un furto in metropolitana. L'aggressione ha causato lesioni che hanno reso necessario il ricovero in ospedale. La polizia sta indagando sull’incidente e sulla presenza della sospettata.

Un 19enne volontario del Comitato sicurezza per Milano è stato violentemente colpito da una borseggiatrice. . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Ladri Borseggiatrici e persone folli sulla Metro

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