I Lunatics Choreo Project portano Michael Jackson al Multiplex Giometti | esibizione dal vivo per il film dedicato al Re del Pop

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Multiplex Giometti di Ancona si terrà una performance dal vivo dei Lunatics Choreo Project in occasione dell’uscita del film dedicato al Re del Pop. L’esibizione è programmata per mercoledì 22 aprile e sabato 25 aprile alle ore 20:00, e si inserisce nelle iniziative legate alla proiezione del film, che celebra la carriera di Michael Jackson nelle sale italiane.

ANCONA- Spettacolo d’eccezione al Multipelx Giometti di Ancona in occasione dell’arrivo nelle sale italiane di “Michael”, il film dedicato al Re del Pop: domani, mercoledì 22 aprile, e sabato 25 aprile alle ore 20:00, i Lunatics Choreo Project si esibiranno con una performance dal vivo. Si tratta.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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