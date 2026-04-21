I Lunatics Choreo Project portano Michael Jackson al Multiplex Giometti | esibizione dal vivo per il film dedicato al Re del Pop

Al Multiplex Giometti di Ancona si terrà una performance dal vivo dei Lunatics Choreo Project in occasione dell’uscita del film dedicato al Re del Pop. L’esibizione è programmata per mercoledì 22 aprile e sabato 25 aprile alle ore 20:00, e si inserisce nelle iniziative legate alla proiezione del film, che celebra la carriera di Michael Jackson nelle sale italiane.

ANCONA- Spettacolo d’eccezione al Multipelx Giometti di Ancona in occasione dell’arrivo nelle sale italiane di “Michael”, il film dedicato al Re del Pop: domani, mercoledì 22 aprile, e sabato 25 aprile alle ore 20:00, i Lunatics Choreo Project si esibiranno con una performance dal vivo. Si tratta.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Michael Jackson: torna a Firenze il più acclamato spettacolo dedicato al Re del PopDopo il tutto esaurito di due anni addietro, torna a Firenze “Human Nature Live Show”, il tributo a Michael Jackson di maggior prestigio a livello... Michael Jackson, torna a Firenze lo spettacolo dedicato al Re del PopFirenze, 8 febbraio 2026 - Dopo il tutto esaurito di due anni addietro, torna a Firenze “Human Nature Live Show”, il tributo a Michael Jackson di...