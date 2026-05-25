Carpineto della Nora Francesco Colarossi vince le elezioni | non ce la fa la sindaca uscente Donatella Rosini

Notizia in breve

Francesco Colarossi ha vinto le elezioni comunali a Carpineto della Nora con la lista 'Carpineto per tutti'. La sindaca uscente, Donatella Rosini, non si è riconfermata. La vittoria di Colarossi è stata confermata dopo lo spoglio delle schede. La composizione del nuovo consiglio comunale sarà comunicata nelle prossime ore. Nessun dato ufficiale sulle percentuali di voto o sui numeri precisi.