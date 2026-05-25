Carpineto della Nora Francesco Colarossi vince le elezioni | non ce la fa la sindaca uscente Donatella Rosini
Francesco Colarossi ha vinto le elezioni comunali a Carpineto della Nora con la lista 'Carpineto per tutti'. La sindaca uscente, Donatella Rosini, non si è riconfermata. La vittoria di Colarossi è stata confermata dopo lo spoglio delle schede. La composizione del nuovo consiglio comunale sarà comunicata nelle prossime ore. Nessun dato ufficiale sulle percentuali di voto o sui numeri precisi.
Francesco Colarossi, candidato con la lista 'Carpineto per tutti', è il nuovo sindaco di Carpineto della Nora. Si è affermato con il 60,26% dei consensi, pari a 232 voti. Non ce l'ha fatta la sindaca uscente, Donatella Rosini, in carica dal 2010, con la lista 'Progetto Comune', che si è fermata a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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