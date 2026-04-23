Elezioni comunali Carpineto per tutti presenta la squadra e il candidato sindaco Francesco Colarossi
Sarà la lista "Carpineto per Tutti", guidata dal candidato sindaco Francesco Colarossi, a contendere alle prossime amministrative di maggio il governo di Carpineto della Nora all'amministrazione uscente della sindaca Donatella Rosini. Il 49enne Francesco Colarossi, imprenditore, marito e padre di.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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