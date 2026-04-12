caro carburante traghetti a rischio

Il settore dei trasporti sta affrontando diverse difficoltà legate alla carenza di carburante. Attualmente, si prevede che il cherosene resterà disponibile per circa tre settimane, mettendo sotto pressione sia il trasporto aereo che quello marittimo. In particolare, si temono possibili riduzioni delle tratte di traghetti verso le isole a causa di questa situazione. Questi problemi potrebbero influire sui collegamenti e sui servizi di trasporto nelle zone interessate.

Dopo i voli anche i traghetti sono a rischio. Chi aveva pensato di trascorrere le prossime festività, dal 25 aprile al 1° maggio nelle isole, potrebbe essere costretto a cambiare meta. Il blocco del canale di Hormuz, l’arrivo dei carburanti con il contagocce, sta mettendo a rischio tutto il sistema dei trasporti. Mentre gli aeroporti annunciano di avere a disposizione cherosene solo per tre settimane, anche Assarmatori e Confitarma affermano che il settore è in difficoltà. I traghetti al momento non stanno incontrando problemi per le forniture ma le due associazioni avvertono che se i prezzi dei carburanti dovessero rimanere sui livelli delle ultime settimane, potrebbe esserci disagi nei collegamenti con interruzioni o riduzioni dell’offerta.🔗 Leggi su Laverita.info

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Caro carburante, a rischio anche i traghetti per le isole: chi paga il conto più salatoOltre alla sempre più plausibile contrazione della disponibilità di carburante nelle prossime settimane, quello a disposizione vale già “oro”.

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