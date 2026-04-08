Caro carburante Stp Brindisi | A rischio servizi in mancanza di interventi immediati

A Brindisi, la stazione di servizio STP ha segnalato che l'aumento dei prezzi dei carburanti potrebbe mettere a rischio i servizi di trasporto pubblico. La società ha sottolineato l'urgenza di interventi immediati per evitare interruzioni nelle attività di trasporto. La situazione preoccupa gli operatori del settore, che chiedono misure tempestive per garantire la continuità dei servizi.

BRINDISI - Caro carburanti e rischio il mantenimento di servizi di trasporto pubblico in mancanza di interventi immediati. Questa è la denuncia condivisa con una nota pubblica dalla Stp Brindisi nella giornata di oggi, mecoledì 8 aprile. “Le congiunture internazionali che hanno determinato un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Caro gasolio: servizi di trasporto autobus a rischio senza correttivi immediatiTempo di lettura: 2 minutiMisure urgenti ed immediate per tutti i comparti dell’autotrasporto passeggeri contro l’impennata del prezzo dei carburanti...

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