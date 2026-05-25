Carmignano di Brenta sceglie Elisa Paiusco | plebiscito oltre l’80%

Elisa Paiusco ha ottenuto l’81,58% dei voti in occasione del referendum, con un totale di circa 3.000 preferenze. La candidata con la lista “Noi Carmignano” ha vinto con un plebiscito che supera l’80%, confermando il suo ruolo di assessora al Sociale uscente. La consultazione si è conclusa con una larga maggioranza di voti favorevoli.

Trionfo alle urne per Elisa Paiusco, assessora al Sociale uscente, candidata con la lista “Noi Carmignano”, che ottiene l’81,58% dei voti pari a 3.126 preferenze. Farmacista, 47 anni, Paiusco è la prima donna a indossare la fascia tricolore nel comune del Padovano.Netto il distacco dal candidato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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