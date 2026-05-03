A Carmignano di Brenta si svolge un confronto tra due candidati alla guida del comune, con uno che punta a mantenere la continuità amministrativa e l’altro che propone un cambiamento. La sfida riguarda le scelte future sulla gestione del patrimonio comunale e le modalità di amministrazione. Le elezioni coinvolgono i residenti chiamati a esprimersi attraverso il voto, determinando così il prossimo assetto amministrativo.

? Cosa scoprirai Chi vincerà la sfida tra continuità amministrativa e richiesta di cambiamento?. Come influirà il voto sulla gestione del patrimonio comunale di Carmignano?. Perché l'assenza di altre liste civiche renderà il duello così serrato?. Quali nuove politiche pubbliche porterà la prima sindaca donna del borgo?.? In Breve Voto anticipato fissato per il 24 e 25 maggio a Carmignano di Brenta.. Elisa Paiusco, 46 anni, punta sulla continuità con il supporto di Andrea Bombonati.. Felice Cervellin, 65 anni, propone un modello basato sulla cooperazione sociale.. Mandato di Eric Pasqualon concluso per la sua elezione nel Consiglio regionale.. A Carmignano di Brenta, la sfida elettorale per il rinnovo della giunta si concentrerà tra il 24 e il 25 maggio con un confronto diretto tra Elisa Paiusco e Felice Cervellin.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carmignano di Brenta: sfida a due tra Paiusco e Cervellin

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: SI VOTA IN 12 COMUNI, 29 GLI ASPIRANTI SINDACI | 01/05/2026

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