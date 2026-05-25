A Carmignano di Brenta l' exploit di Elisa Paiusco
A Carmignano di Brenta, Elisa Paiusco, assessora al Sociale uscente e candidata con la lista “Noi Carmignano”, ha ottenuto l’81,58% dei voti, pari a circa 3.000 preferenze. La sua candidatura ha raccolto il sostegno di una larga parte degli elettori, consolidando il suo ruolo nel consiglio comunale. La vittoria si è concretizzata con una percentuale molto superiore alla media, confermando la sua forte presa sulla comunità locale.
Trionfo alle urne per Elisa Paiusco, assessora al Sociale uscente, candidata con la lista “Noi Carmignano”, che ottiene l’81,58% dei voti pari a 3.126 preferenze. Farmacista, 47 anni, Paiusco è la prima donna a indossare la fascia tricolore nel comune del Padovano.Netto il distacco dal candidato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Notizie e thread social correlati
Carmignano di Brenta: sfida a due tra Paiusco e CervellinA Carmignano di Brenta si svolge un confronto tra due candidati alla guida del comune, con uno che punta a mantenere la continuità amministrativa e...
Festa dei Sapori 2026 a Camazzole di Carmignano di BrentaDal 15 al 18 maggio 2026 si terrà la Festa dei Sapori a Camazzole di Carmignano di Brenta, presso il Parco dei Sapori in via Meucci.
Temi più discussi: Festa dei Sapori 2026 a Camazzole di Carmignano di Brenta; CARMIGNANO DI BRENTA | CRISI SAPPI, LA DIREZIONE AZIENDALE: STIAMO SUPERANDO LE DIFFICOLTA’; Elezioni comunali, in provincia di Padova chiamati in 90 mila. Urne chiuse: affluenza al 55 per cento; Gino, il re del jeans cala il sipario: si abbassa per sempre la serranda dello storico negozio di Carmignano di Brenta.
Ho appena votato nel mio Comune, a Carmignano di Brenta. Non lasciamo che siano gli altri a decidere per noi. Andiamo a votare: perché non basta sperare in un futuro migliore, ciascuno di noi deve fare la propria parte per costruirlo. Il voto è partecip facebook
Meteo Carmignano Di Brenta OggiA Carmignano di Brenta oggi sarà una giornata caratterizzata da ampio soleggiamento e caldo, temperatura minima 19°C, massima 33°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso al mattino, soleggiamento diffuso ... ilmeteo.it
CARMIGNANO DI BRENTA C'è grande apprensione a CarmignanoCARMIGNANO DI BRENTA C'è grande apprensione a Carmignano di Brenta. Questa mattina si conoscerà l'esito dei tamponi molecolari eseguiti domenica alla sessantina di bambine e bambini della quarta ... ilgazzettino.it