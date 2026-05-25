A Carmignano di Brenta l' exploit di Elisa Paiusco

Notizia in breve

A Carmignano di Brenta, Elisa Paiusco, assessora al Sociale uscente e candidata con la lista “Noi Carmignano”, ha ottenuto l’81,58% dei voti, pari a circa 3.000 preferenze. La sua candidatura ha raccolto il sostegno di una larga parte degli elettori, consolidando il suo ruolo nel consiglio comunale. La vittoria si è concretizzata con una percentuale molto superiore alla media, confermando la sua forte presa sulla comunità locale.