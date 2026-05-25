Carlo Petrini, noto per aver contribuito alla rinascita culturale ed economica delle Langhe, è stato ricordato in un articolo come figura che ha lasciato un segno duraturo. La riflessione si apre con l’idea che, una volta conclusa la fase più critica della sua vita, si possa parlare di lui come di un personaggio vivo, nonostante la sua scomparsa. Si evidenziano due aspetti principali del suo lascito, che continueranno a essere riconosciuti nel tempo.

Adesso che la cassa da morto è chiusa, possiamo tornare a parlare di “Carlin” Petrini da vivo. Sono due le cose per cui Petrini ha lasciato un segno che resterà. La prima è l’approdo sano e poetico – non nichilista e carrieristico – del fuoco politico e civile della sinistra generata dal Sessantotto e dal Settantasette. Una delle – umane, troppo umane – forme di tristezza maggiori invalse in Italia è stato assistere alla trasformazione di chi frequentava i giornali e le assemblee di sinistra, partecipava ai cortei di sinistra e diceva (e pensava) cose di sinistra in brillanti (e vagamente cialtroneschi) funzionari molto ben pagati e sempre riveriti del potere mediatico, finanziario, politico, industriale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Carlo Petrini: dalla sinistra degli anni Settanta alla rinascita culturale ed economica delle Langhe

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