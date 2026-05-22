È deceduto all’età di 76 anni nella sua abitazione di Bra, nel Cuneese, Carlo Petrini, noto anche come Carlin. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordi tra chi lo conosceva. Petrini era riconosciuto come un grande rappresentante delle tradizioni italiane. La sua morte ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano seguito il suo percorso e il suo impegno nel promuovere valori legati alla cultura e alle radici del nostro paese.

Addio a Carlo Petrini, per tutti Carlin, morto all’età di 76 anni nella sua casa di Bra, nel Cuneese. L’ha reso noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. Ideatore di importanti manifestazioni come Cheese, il Salone del Gusto di Torino e la manifestazione biennale Terra Madre, nel 2008 il Guardian lo aveva posizionato tra le 50 persone che potrebbero salvare il pianeta. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione e unanime cordoglio nel mondo politico. Lollobrigida: «Non da tutti lasciare un’impronta su Terra». «Non tutti gli uomini lasciano una traccia del loro passaggio, ma Carlin Petrini lo ha fatto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Morto Carlo Petrini, le reazioni: «L’Italia perde un grande ambasciatore delle sue tradizioni»

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