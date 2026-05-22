Nella tarda serata di ieri si è spento a 76 anni Carlo Petrini, noto per aver fondato l'associazione Slow Food e il progetto Terra Madre. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dall'organizzazione che aveva creato, che ha ricordato il suo ruolo nel promuovere un approccio più consapevole e sostenibile riguardo al cibo. Petrini aveva dedicato gran parte della sua vita alla difesa della cultura alimentare locale e alla tutela delle produzioni tradizionali.

AGI - E' morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni, Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Lo rende noto il movimento in un comunicato. Il decesso di Petrini e' avvenuto nella sua casa a Bra."Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità sono nati Slow Food (1986), la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (2004). E' stato, inoltre, co-fondatore delle Comunità Laudato sì (2017), ispirate all'enciclica di Papa Francesco", si legge nella nota di Slow Food. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - E' morto a 76 anni Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

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