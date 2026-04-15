Il senatore e leader di Azione ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della necessità di un centro politico forte per tutelare le libertà e l’Unione Europea. Ha criticato le posizioni della destra e della sinistra, ritenendole inadatte a rispondere alle sfide attuali. Nel suo ultimo libro, ha dedicato alcune parole agli ucraini, riconoscendo la loro determinazione e il loro coraggio.

Carlo Calenda, senatore e leader di Azione: il suo ultimo libro riporta una dedica agli ucraini, alla loro forza morale e al loro valore. Un inno alla libertà, valore che spesso ormai vacilla proprio in Occidente. Quando e come è cominciato questo smottamento? «A un certo punto abbiamo pensato che la libertà fosse essenzialmente quella di consumare e intrattenerci, ritenendo non più rilevante la libertà pubblica, cioè quella di un Paese di autodeterminarsi, di fare scelte su difesa o energia, di garantire pieni diritti, come se fosse una sfera separata dalla nostra vita. Che viceversa si consuma su un telefonino tra i reel su Temptation Island o di un influencer, pensando di essere indenni se il mondo accanto a noi crolla».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Calenda: «Un centro forte per difendere libertà e Ue. Destra e sinistra inadatte»/L'intervista

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