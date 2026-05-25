Al rientro degli attivisti della Flotilla, forze di polizia hanno effettuato arresti e dispiegato numerosi agenti a Bilbao. Un corteo di circa duemila persone ha attraversato le strade cittadine, mentre le autorità hanno dispiegato forze per gestire la manifestazione. Durante le operazioni, sono stati effettuati alcuni fermi tra i partecipanti. La polizia ha mantenuto la sicurezza, impedendo possibili incidenti. La manifestazione si è conclusa senza ulteriori eventi di rilievo.

Un corteo ci circa duemila persone ha marciato questa domenica per le strade di Bilbao per manifestare solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla e denunciare il comportamento della polizia della regione autonoma dei Paesi Baschi nel ricevere alcuni attivisti all’aeroporto della città il giorno precedente. Cos’è successo agli attivisti della Flotilla all’aeroporto di Bilbao. L’arrivo nei Paesi Baschi di sei attivisti della Global Sumud Flotilla è stato infatti segnato da momenti di tensione all’aeroporto di Bilbao, dove si sono verificati scontri con l’Ertzaintza, la polizia basca. Gli incidenti sarebbero scoppiati all’atterraggio di alcuni membri della flottiglia che, parlando con i media, avrebbero bloccato una delle uscite dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cariche della polizia e arresti a Bilbao al rientro degli attivisti della Flotilla

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