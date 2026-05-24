Sabato all’aeroporto di Bilbao, decine di manifestanti pro-Palestinesi si sono radunati in attesa dell’arrivo di sei attivisti spagnoli provenienti dalla Flotilla. La polizia ha usato la forza per disperdere i dimostranti, effettuando arresti tra i presenti. Il governo basco ha annunciato un’indagine sugli agenti coinvolti nelle cariche, ammettendo alcuni errori durante le operazioni.

Cariche della polizia sui sostenitori della Flotilla. È accaduto sabato all'aeroporto di Bilbao, nel nord della Spagna, dove decine di manifestanti pro-Palestinesi attendevano l'arrivo dei sei attivisti spagnoli. Il clima di tensione è degenerato nella zona degli arrivi dello scalo basco con un bilancio di 4 arresti - due attivisti e due manifestanti - e due agenti medicati per le contusioni riportate. Domenica il governo basco ha ammesso errori nella gestione dell’ordine pubblico. L’assessore alla Sicurezza basco Bingen Zupiria ha riconosciuto che la polizia basca "non è riuscita né a garantire il saluto degli attivisti né il... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cariche della polizia e arresti a Bilbao al rientro degli attivisti della Flotilla. Il governo basco ammette errori: “Indagine sugli agenti”

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