Quattro persone sono state arrestate a Bilbao dopo tafferugli scoppiati all’aeroporto. La polizia ha fermato i sospetti nel momento in cui gruppi di manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto al ritorno di attivisti da una missione in Turchia, organizzata dalla Global Sumud Flotilla. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sui danni causati.

Sabato la polizia ha arrestato quattro persone a Bilbao, dove sono scoppiati tafferugli all’aeroporto della città dopo il ritorno dalla Turchia dei membri della Global Sumud Flotilla. La polizia ha dichiarato che i sospettati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e aggressione a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato, la tensione è salita quando una persona in attesa all’aeroporto si è avvicinata al gruppo di attivisti ed è stata fermata da un agente. In una dichiarazione, la Global Sumud Flotilla ha affermato che uno dei suoi membri ha subito una “violenta aggressione”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, 4 arresti per i tafferugli scoppiati dopo il ritorno degli attivisti della Flotilla

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Four held after clashes at Spain airport as Gaza activists return

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