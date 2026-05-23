Milan-Cagliari Cardinale a San Siro | tempo di scelte e il futuro di Ibrahimovic

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gerry Cardinale è arrivato a San Siro mentre il Milan si prepara in ritiro, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della Champions League. La visita del dirigente coincide con l’attenzione sul futuro di Ibrahimovic, il cui contratto è in scadenza. La squadra si concentra sulle prossime partite e sulle decisioni da prendere per la rosa. L’incontro di Cardinale con lo staff tecnico e i giocatori si svolge in un momento di riflessione.

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Da ieri il Milan è in ritiro per preparare la sfida cruciale contro il Cagliari: i rossoneri hanno un solo obiettivo, ovvero vincere per centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. I 60 milioni di euro dei premi UEFA sono essenziali per il futuro dei rossoneri, visto che, con quei soldi, la dirigenza potrebbe cercare profili importanti sul mercato senza pensare a possibili cessioni pesanti. Come rivela 'Il Corriere della Sera', sono stati gli stessi giocatori del Milan a chiedere il ritiro isolandosi dai rumors esterni e concentrandosi sulla gara con il Cagliari, come fatto settimana scorsa contro il Genoa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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